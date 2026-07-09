Tom Hanks: Der Mann, den wirklich alle lieben

Komödie, Drama, Thriller, Kriegsfilm oder Actionschinken – es gibt kein Genre, in dem Tom Hanks nicht brilliert. Er gilt gemeinhin als „Amerikas Liebling“ und feiert heute seinen 70. Geburtstag. Der Traumfabrik bleibt er jedenfalls noch eine Zeit lang treu.
Noch bevor der Terminus „Gutmensch“ irgendwann zum Schimpfwort wurde, war Tom Hanks die perfekte Personifizierung ebenjener Zuschreibung. Ob als AIDS-kranker Anwalt in „Philadelphia“, sympathischer Tor in „Forrest Gump“ oder mit einem Volleyball sprechender Gestrandeter in „Verschollen“ – was Hanks angriff, wurde nicht nur zu Gold, er spielte sich mit seiner zugänglichen und zutiefst sympathischen Art auch in die Herzen der Massen.
In den 80ern wurde Hanks über unterschiedliche Komödien zum Star, doch mit „Philadelphia“ und „Schlaflos in Seattle“ sollte er 1993 ins ernste Fach wechseln – was ihm schon zu Beginn zwei Oscar-Statuetten einbrachte.
„Ich habe nichts gegen guten Kommerz, aber es muss eben guter Kommerz sein“, diktierte er Journalisten zum Start von „The Da Vinci Code“ in die Aufnahmegeräte. Vor allem in den 90er-, aber auch 2000er-Jahren konnte Hanks niemand das Wasser reichen. Bis heute gilt er als einer der einträglichsten Schauspieler der Traumfabrik. Weltweit haben seine Filme mehr als elf Milliarden US-Doller eingespielt.
Fast noch stärker wiegt seine Vorbildwirkung über die Filme hinaus. Bis auf ein paar Alkohol- und Drogenexzesse in der Jugend ist er ein absoluter Saubermann. Seit 38 Jahren lebt er mit Rita Wilson in glücklicher Ehe, ist entfernter Verwandter von Ex-US-Präsident Abraham Lincoln und gut mit Barack Obama befreundet. Noch nicht einmal der Flop „Elvis“ (2022) über Legende Elvis Presley konnte ihm was anhaben. „America’s Dad“ wird wahrlich von allen geliebt.
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