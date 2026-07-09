Tom Hanks: Der Mann, den wirklich alle lieben

Fast noch stärker wiegt seine Vorbildwirkung über die Filme hinaus. Bis auf ein paar Alkohol- und Drogenexzesse in der Jugend ist er ein absoluter Saubermann. Seit 38 Jahren lebt er mit Rita Wilson in glücklicher Ehe, ist entfernter Verwandter von Ex-US-Präsident Abraham Lincoln und gut mit Barack Obama befreundet. Noch nicht einmal der Flop „Elvis“ (2022) über Legende Elvis Presley konnte ihm was anhaben. „America’s Dad“ wird wahrlich von allen geliebt.