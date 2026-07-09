Nadja macht Bachelor Sebastian schwere Vorwürfe

Unter anderem habe sie ein Thema sehr beschäftigt: Denn sie fühle sie sich mit einem Mann unwohl, der ständig auf Bestätigung aus sei. „Ich will einen Mann küssen, wenn ich es fühle, mit ihm schlafen, wenn ich es fühle“, erklärte sie. Was sie aber keinesfalls wolle, sei, dass sie sich verpflichtet fühle, dies zu tun, damit er sich besser fühle.