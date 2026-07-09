Nadja macht Bachelor Sebastian schwere Vorwürfe

Es hat sich angehört, wie ein modernes Märchen: Bachelor Sebastian Paul entschied sich noch während der laufenden „Die Bachelors“-Staffel für Nadja. Doch die vermeintliche Bilderbuch-Liebe hat eine unerwartete Wendung genommen. Und nun macht die 28-Jährige dem Rosenkavalier schwere Vorwürfe.
Beim Wiedersehen der RTL-Kuppelshow „Die Bachelors“ gab es für die Fans der Show nun eine bittere Enttäuschung. Dabei hatte alles so romantisch angefangen: Rosenkavalier Sebastian schickte alle Kandidatinnen nach Hause und entschied sich noch vor dem Ende der aktuellen Staffel für Nadja. Eine Premiere!
„Nein, wir sind kein Paar“
Doch aus der großen Liebe wurde leider nichts, wie beim großen Wiedersehen enthüllt wurde. Sieben Monate nach Ende der Dreharbeiten verriet Sebastian nun: „Wir sehen uns gerade in Deutschland das erste Mal wieder nach der Reise.“ Um zu bestätigen: „Nein, wir sind kein Paar.“
Wie der Bachelor weiter erklärte, habe ihn diese Liebes-Entwicklung wie „ein Schlag ins Gesicht“ getroffen. Seine Welt sei „schon sehr zerbrochen“, zeigte sich Sebastian geknickt. Vor allem, da seine Auserwählte mehrere Treffen abgesagt habe. „Natürlich kann es sein, dass es nicht passt“, räumte der 33-Jährige ein. „Aber es hätte eine klare Aussprache geben müssen.“
Nadja verliebt – nur nicht in den Bachelor
Nadja erklärte, sie habe schon in der letzten Nacht in Südafrika gemerkt, dass Sebastian „der falsche Mann“ für sie sei, denn sein Bedürfnis nach Nähe sei „too much“ für sie gewesen. „Ich bin Sebastian nichts schuldig“, erklärte sie knapp.
Um dann ihrerseits die Liebes-Bombe platzen zu lassen. „Ja, ich bin glücklich in einer Beziehung“, bestätigte sie. Wer der Mann ist, der statt Sebastian ihr Herz erobert hat, will die 28-Jährige aber nicht verraten.
„Die Hölle“
Auf Instagram meldete sich Nadja nach dem großen Wiedersehen schließlich mit einem langen Statement – und vielen Vorwürfen – zu Wort. Dieser Tag sei für sie „die Hölle“ gewesen, verriet die TV-Beauty. Sie habe sich schrecklich unwohl gefühlt. Dass sie „total arrogant, total berechnend“ gewirkt habe, habe aber selbst sie erschreckt. Die Auswahl der gezeigten Szenen sei für sie aber regelrecht ein „Schlag ins Gesicht“ gewesen, denn insgesamt seien vier Stunden Interview gefilmt worden.
Gleichzeitig unterstrich die Ex-Bachelor-Kandidatin, dass sie absolut hinter den Dingen stehe, die sie gesagt habe. Sie sei dankbar für die Reise und dafür, Sebastian kennengelernt zu haben. Vor der Abreise aus Namibia hätten sie noch drei Tage gemeinsam verbracht – eine intensive Zeit, in der sie sich auch nähergekommen seien.
Hier können Sie sich das lange Video-Statenemt von Nadja ansehen:
„Will einen Mann küssen, wenn ich es fühle“
Doch es sei zu mehreren Situationen gekommen, die sie zum Nachdenken gebracht hätten. Sie habe danach immer das Gespräch gesucht, räumte Nadja ein. Aber: „Ich finde es ganz schlimm, wenn die Grenzen einer Frau nicht respektiert werden.“
Unter anderem habe sie ein Thema sehr beschäftigt: Denn sie fühle sie sich mit einem Mann unwohl, der ständig auf Bestätigung aus sei. „Ich will einen Mann küssen, wenn ich es fühle, mit ihm schlafen, wenn ich es fühle“, erklärte sie. Was sie aber keinesfalls wolle, sei, dass sie sich verpflichtet fühle, dies zu tun, damit er sich besser fühle.
Zurück in Deutschland habe sie daher auch jene Momente, in denen sie sich mit Sebastian unwohl gefühlt habe, hinterfragt. Und darum habe sie auch die geplanten Treffen verschoben.
Unterstellungen des Bachelors
Während eines Telefonats habe sie ihn dann gebeten: „Können wir unseren Beziehungsstatus zurücknehmen?“ Seine erste Reaktion sei erneut ein Schock gewesen: Denn Sebastian habe sie frech gefragt, ob sie sich noch mit anderen Männern treffen wolle. Das habe sie endgültig wachgerüttelt.
Auch in diesem Clip spricht Nadja über die schwierige Beziehung zu Bachelor Paul:
„Um eins klarzustellen: Ich habe meinen Partner Monate später kennengelernt“, wehrte sich Nadja schließlich gegen die Vorwürfe, sie habe mit Bachelor Sebastian falsches Spiel getrieben. Außerdem sei nur sie in der Wiedersehens-Show über ihr Liebesleben ausgefragt worden, Sebastian jedoch nicht, räumte sie ein.
Nadja wehrt sich gegen Hass im Netz
Dass sie sich erklären müsse, warum es mit dem Bachelor nicht geklappt habe, das findet sie zwar nicht okay, suche aber dennoch den Austausch mit Freunden und Fans. Was für sie aber absolut nicht in Ordnung sei, seien die zahlreichen Hasskommentare, mit denen sie sich gerade auseinandersetzen müsse.
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