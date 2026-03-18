Nvidia erwartet bei KI-Chips Billionen-Business

Diese Schätzung beziehe sich ausschließlich auf die KI-Prozessoren, sagte Huang auf einer Pressekonferenz in San Jose. In dieser Summe nicht enthalten seien die Erlöse aus dem Geschäft mit Netzwerkchips sowie die neuen Prozessoren, die auf der im Dezember lizenzierten Technologie des Start-Ups Groq basieren.