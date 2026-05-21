Alfred Tatar, ÖFB-Teamkader & Don Didi Kühbauer

Ein ganz Großer der Fußball-Szene ist viel zu früh von uns gegangen: Alfred Tatar. In „Gelb-Rot – Der UNICOPE Fußball-Talk“ wird mit dem dieswöchigen Gast und ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel über das Ableben des extravagenten Analytikers gesprochen, außerdem wird der 26-Mann-Kader des österreichischen Fußball-Nationalteams thematisiert. Darüber hinaus wird Don Didi Kühbauer für seine Errungenschaften mit dem LASK in den Himmel gehoben.