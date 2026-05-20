In Russland gefoltert: „Sie nennen es Spiele“

Ankämpfen gegen die Propaganda

Malik reist auch viel durch Europa und die USA und erzählt von der systematischen Folter Russlands. „Ich habe versucht, gegen die russische Propaganda anzukämpfen, die in eurer Gesellschaft leider sehr verbreitet ist“, sagt er auch mit Blick auf Österreich. Immer wieder wird gefragt, wie lange die Ukraine durchhalten kann. Er ist die Frage satt. Die Ukraine habe keine andere Wahl, als weiterzukämpfen, sagt Malik. Denn er weiß nur zu gut, was die Alternative ist. „Russland sagt, dass wir Ukrainer Nazis sind. Dafür müssen sie Beweise vorlegen. Weil sie die nicht haben, müssen sie die Nazis in russischen Gefängnissen erschaffen. Das ist die Realität, mit der die Ukrainer konfrontiert sein werden, falls unsere Armee verliert.“