Er soll Eta als Trainer von Union Berlin beerben

Union Berlin dürfte bereits einen Nachfolger für Cheftrainerin Marie-Louise Eta gefunden haben. Übereinstimmenden deutschen Medienberichten zufolge soll Mauro Lustrinelli auf der Trainerbank der „Eisernen“ Platz nehmen.
Der Schweizer führte den FC Thun zum Meistertitel und soll nun in der deutschen Hauptstadt für einen sportlichen Aufwind sorgen. Laut Sky sollen Lustrinelli und Union bereits am Wochenende eine mündliche Einigung erzielt haben, lediglich das grüne Licht des FC Thun habe gefehlt.
Deal soll am Donnerstag offiziell werden
Das habe sich nun geändert, eine Million Euro sollen für den Deal den Besitzer wechseln, bereits am Donnerstagnachmittag soll der Transfer offziell verkündet werden.
Union hatte die Saison auf Rang elf der Bundesliga beendet, das Ziel, kommende Saison auch international verfehlten die Berliner um acht Punkte.
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