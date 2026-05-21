Ungarns neuer Premier Magyar in Wien eingetroffen

Ungarns neuer Premier Péter Magyar ist am Donnerstag zu seinem Antrittsbesuchen bei Bundeskanzler Christian Stocker eingetroffen. Bei dem Treffen steht die Wiederannäherung zwischen Österreich und Ungarn im Fokus, da die Beziehungen unter Magyars Vorgänger ziemlich erkaltet waren.
Magyar und seine Entourage reisten direkt aus Polen an, wohin sie ihre erste Auslandsreise geführt hatte. Dort traf der 45-jährige Ministerpräsident unter anderem Regierungschef Donald Tusk und Staatspräsident Karol Nawrocki. Neben Vizeministerpräsidentin und Außenministerin Anita Orbán, die in Wien auch ihre Amtskollegin Beate Meinl-Reisinger treffen soll, wird Magyar von fünf weiteren Ministern begleitet. Auf österreichischer Seite nimmt Europaministerin Claudia Bauer an den Gesprächen teil.
Was auf der Tagesordnung steht
Auf der Tagesordnung stehen etwa die Wettbewerbsfähigkeit der EU und das EU-Budget. Darüber hinaus besprechen Stocker und Magyar die Zusammenarbeit bei Migration und Sicherheit, die EU-Erweiterung, die Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sowie die Krise im Nahen Osten.
Magyars „Europa-Rede“ abgesagt
Laut Medienberichten findet zudem ein Arbeitsmittagessen mit österreichischen Wirtschaftsvertretern statt. Eine „Europa-Rede“ auf dem Europa-Forum Wachau im Stift Göttweig am frühen Abend wurde hingegen kurzfristig abgesagt, da Magyar wegen „dringender Termine“ bereits am Nachmittag wieder nach Budapest zurückfährt.
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