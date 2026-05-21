Ungarns neuer Premier Magyar in Wien eingetroffen

Magyar und seine Entourage reisten direkt aus Polen an, wohin sie ihre erste Auslandsreise geführt hatte. Dort traf der 45-jährige Ministerpräsident unter anderem Regierungschef Donald Tusk und Staatspräsident Karol Nawrocki. Neben Vizeministerpräsidentin und Außenministerin Anita Orbán, die in Wien auch ihre Amtskollegin Beate Meinl-Reisinger treffen soll, wird Magyar von fünf weiteren Ministern begleitet. Auf österreichischer Seite nimmt Europaministerin Claudia Bauer an den Gesprächen teil.