Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verkehrsclubs warnen:

Auf dem Weg in den Süden drohen wieder lange Staus

Kärnten
21.05.2026 11:00
Die Tauernautobahn wird wieder einmal zum Nadelöhr im Reiseverkehr
Die Tauernautobahn wird wieder einmal zum Nadelöhr im Reiseverkehr(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Pfingsten nutzen nicht nur viele Kärntner für einen Kurzurlaub an der Adria. In drei deutschen Bundesländern beginnen die Pfingstferien. Autofahrerclubs warnen vor Staus.

0 Kommentare

Die Badeorte an der oberen Adria bereiten sich auf den Gästeansturm vor: In Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt beginnen die zweiwöchigen Pfingstferien. Und viele Einheimische werden das verlängerte Wochenende ebenfalls für einen Kurztrip in den beliebten Badeorten in Italien oder Kroatien verbringen. 

Ein Verkehrshotspot wird sicher die Tauernautobahn werden – sie ist neben der Brennerautobahn eine der Hauptachsen für Reisende auf dem Weg in den Süden. „Speziell vor den Baustellenbereichen Pass Lueg, Werfen und Eben,  Flachau rechne ich mit langen Staus“, befürchtet ÖAMTC-Stauberater Florian Thaler. Ein Ausweichen ist nicht möglich, gilt doch eine Abfahrtssperre für den Durchzugsverkehr.

In Kärnten sind die Baustelle im Bereich Knoten Spittal-Millstätter See sowie der Karawankentunnel die Engstellen im Reiseverkehr. Abzuwarten bleibt auch, wie der Verkehr im Bereich des Neubaus der Unterflurtrasse St. Andrä durchfließen wird.

Ein Blick auf die Karte zeigt: Die Reise in den Süden könnte länger dauern
Ein Blick auf die Karte zeigt: Die Reise in den Süden könnte länger dauern(Bild: Krone KREATIV)

„Pfingsten zählt zu den verkehrsreichsten Reisewochenenden im ganzen Jahr. Samstag ist mit dem größten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Wer kann, sollte seine Reise zeitlich verlegen oder Verzögerungen einplanen“, empfiehlt Dagmar Schröckenfuchs vom ÖAMTC Mobilitätsservice. 

Der ÖAMTC wird auf der Tauernautobahn einen Stauberater auf der Tauernautobahn und die Situation genau im Blick haben. Aufgrund der zu erwartenden Verzögerungen sollten vor Reiseantritt ein paar Vorkehrungen getroffen werden. Kleine Spiele für Kinder, Snacks und Wasser sollten mitgenommen werden. Ebenfalls sollte an mitfahrende Vierbeiner gedacht werden.

Lesen Sie auch:
Am Montag staute es sich in beiden Richtungen. Die Tauernautobahn musste gesperrt werden.
Leidiges Thema
Stau auf Tauernautobahn – aber keine Ausweichroute
26.03.2026

Ein Blick auf die Spritpreise empfiehlt sich auf jeden Fall. Denn gerade in Slowenien und Kroatien kann die Tankfüllung aufgrund der dort gültigen Spritpreisbremse günstiger ausfallen, als in Österreich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
21.05.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
AdriaBayernItalienKroatienFlachauBaden-WürttembergSachsen-Anhalt
ÖAMTC
Pfingsten
Wochenende
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Ungarns neuer Regierungschef Péter Magyar verspricht eine kooperative Politik, die ungarischen ...
Antrittsbesuch in Wien
Magyar: „Kooperation, aber auch Konfrontationen“
Die deutsche Tierpark-Leiterin Nicole Hoffmeister zieht ein Känguru-Baby auf.
„Wohnt in Pullover“
Deutsche Tierpark-Chefin zieht Känguru-Baby auf
Chinas Präsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin schreiten den roten Teppich vor der ...
Treffen in Peking
„Stabilisatoren“ Xi und Putin beschwören Einheit
Dramatischer Moment
Lawine verschüttet Basislager am Mount Everest
Das Kreuzfahrtschiff „MV Hondius“ ist am Montagvormittag in der niederländischen Stadt Rotterdam ...
Containerdorf im Hafen
Hantavirus: Kreuzfahrtschiff jetzt in Rotterdam
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Chronik
Steirer tötet seine eigene Ehefrau (59) mit Gewehr
92.764 mal gelesen
Der Tatort wurde bereits bei der Einfahrt zum Bauernhof abgeriegelt.
Society International
Deutsche Schauspielerin stirbt mit nur 24 Jahren
83.345 mal gelesen
Luna Jordan in der Rolle der Lara Becker im „Polizeiruf 110“ vom 8. März 2026
Ski Alpin
Topfit! ÖSV-Dame genießt den Strand und das Meer
78.268 mal gelesen
Stephanie Brunner genießt ihren Urlaub.
Gericht
Mehrjährige Haft für „Fall Anna“-Freigesprochene
882 mal kommentiert
Das Auftreten ist diesmal anders als im Prozess um Missbrauch an einer Zwölfjährigen.
Medien
Lisa Totzauer: „Der ORF muss gerettet werden!“
760 mal kommentiert
Lisa Totzauer will Generaldirektorin des ORF werden.
Innenpolitik
Regierung zieht nach Kickl-Sager Konsequenzen
676 mal kommentiert
Vertreterinnen der drei Regierungsparteien stellen sich gemeinsam gegen Gewalt an Kindern – ...
Mehr Kärnten
Verkehrsclubs warnen:
Auf dem Weg in den Süden drohen wieder lange Staus
Krone Plus Logo
Einsatz in Klagenfurt
Feuerwehr hebt ab: Mit Drohnen auf „Bambi“-Suche
Zwei Festnahmen
Mann verletzte im Drogenrausch drei Polizisten
Krone Plus Logo
Hunderte Zeugen
Ärztin angeklagt: E-Card-Betrug bei 229 Patienten?
Sport Tv Logo
„Deutsch ist Pflicht!“
Ex-Austria-Stürmer am Zettel des WAC-Trainers!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf