Auf dem Weg in den Süden drohen wieder lange Staus

Ein Verkehrshotspot wird sicher die Tauernautobahn werden – sie ist neben der Brennerautobahn eine der Hauptachsen für Reisende auf dem Weg in den Süden. „Speziell vor den Baustellenbereichen Pass Lueg, Werfen und Eben, Flachau rechne ich mit langen Staus“, befürchtet ÖAMTC-Stauberater Florian Thaler. Ein Ausweichen ist nicht möglich, gilt doch eine Abfahrtssperre für den Durchzugsverkehr.