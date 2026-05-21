Spätes Einlenken: Samsung wendet Streik vorerst ab

„Werden unser Äußerstes tun, um Beziehungen zu stabilisieren“

Die Gewerkschaft forderte eine Abschaffung der Obergrenzen für Mitarbeiterboni, eine Anhebung der Grundgehälter um sieben Prozent sowie die Verteilung von 15 Prozent des jährlichen operativen Gewinns an die Beschäftigten. Gewerkschaftschef Choi erklärte, man habe sich nun auf die Gewinnverteilung für die defizitären Sparten geeinigt. Er gehe davon aus, dass die Mitglieder dem Lohnabkommen zustimmen werden. „Wir werden unser Äußerstes tun, um die Beziehungen zwischen Arbeitnehmern und Management bei Samsung Electronics in Zukunft zu stabilisieren“, sagte er.