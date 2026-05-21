Party auf Paros: „Solche Nächte vergisst man nie“

Der ABBA-Kult bildete das Motto des Abends, Muster stahl allen die Show. Zuerst war sein 70er-Jahre-Outfit samt Perücke zum besten Look des Festes gekürt worden, danach sorgte „Sirtaki-König“ Tom mit Tanzeinlagen für Begeisterung. Fast zeitgleich ging in Rom das Tennis-Finale über die Bühne, Toms Heldentaten in der „Ewigen Stadt“ wurden nicht vergessen, in der „Via dei Condotti“ vor der Spanischen Treppe erinnert ein Plakat an seine drei Turniersiege. „Was er geleistet hat, ist unglaublich“, verneigte sich Assinger, der mit einem Straka-Gedicht sein Talent als Kabarettist zeigte, für den Show-Act Standing Ovations erntete. „Gänsehautmomente, so einen Abend vergisst man nie“, strahlte der Jubilar, der von seinen Turnierdirektor-Kollegen gelobt wurde.