Nvidia soll Industrieroboter intelligenter machen

Die Technologie soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 auf den Markt kommen. Der Elektronik-Auftragsfertiger Foxconn testet das Verfahren bereits bei der Montage von Seitentasten in der Unterhaltungselektronik – eine Aufgabe, die laut ABB bisher wegen schwieriger Lichtverhältnisse für Roboter kaum zu bewältigen war. Nvidia-Manager Deepu Talla erklärte, die Industrie benötige physikalisch akkurate Simulationen, um KI-gesteuerte Robotik im großen Maßstab einzusetzen.