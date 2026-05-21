Sinja Kraus vs. Anna-Lena Friedsam ab 11 Uhr LIVE

3. Runde in der French-Open-Qualifikation: Sinja Kraus trifft ab 11 Uhr auf die Deutsche Anna-Lena Friedsam. Wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Die 24-jährige Kraus liegt als 101. um 112 Weltranglistenplätze vor Friedsam. Es ist der 13. Anlauf von Österreichs aktueller Nummer drei auf ihr erstes Major-Hauptfeld, bisher war sie nur in Wimbledon 2023 in die dritte Quali-Runde gekommen. In Roland Garros versucht sie es zum vierten Mal.
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