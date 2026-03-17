Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hoffnungsmarkt

EU-Chipkonzerne schmieden Robo-Allianz mit Nvidia

Digital
17.03.2026 10:22
Nvidia-Chef Jensen Huang auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz
Nvidia-Chef Jensen Huang auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz(Bild: AP/Jose Carlos Fajardo)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die europäischen Chipkonzerne Infineon, NXP und STMicroelectronics setzen bei der Ausstattung humanoider Roboter auf eine Zusammenarbeit mit dem US-Branchenprimus Nvidia.

0 Kommentare

Die drei Unternehmen gaben am Montag entsprechende Partnerschaften bekannt. Während Nvidia mit seinen „Jetson Thor“-Prozessoren quasi das Gehirn der Maschinen liefert, wollen die Europäer die übrige Hardware beisteuern.

Keine finanziellen Details
Dazu gehören Sensoren, Bewegungssteuerungen sowie Chips für die Stromverwaltung und die interne Kommunikation. Finanzielle Details wurden zunächst nicht genannt.

Analysten sehen große technologische Überschneidungen mit der Autoindustrie, einer zentralen Kundengruppe der drei Chiphersteller. Der Markt für menschenähnliche Roboter gilt als vielversprechend: Erstmals dürften in diesem Jahr mehr als 50.000 Einheiten verkauft werden, schätzt das Analysehaus TrendForce. Einem Infineon-Sprecher zufolge rechnet der deutsche Konzern mit einem potenziellen Umsatz von rund 500 Dollar pro Roboter.

Lesen Sie auch:
Der chinesische Hersteller Unitree hat seinem humanoiden Roboter G1 Kung-Fu-Tricks beigebracht. ...
Krone Plus Logo
„Skynet Starter Kit“
So machen Hacker humanoide Roboter zu ihren Waffen
30.12.2025
Krone Plus Logo
Chip-Embargo unwirksam
Wie China mit DeepSeek und KI-Robotern aufrüstet
05.11.2025
Partnerschaft mit ABB
Nvidia soll Industrieroboter intelligenter machen
10.03.2026

NXP will vor allem eine schnelle Datenübertragung innerhalb der Maschinen gewährleisten, während STMicro sich auf die Anbindung von Kameras und Bewegungssensoren konzentriert. Die Partnerschaften wurden vor dem Hintergrund von Nvidias jährlicher Entwicklerkonferenz GTC in Kalifornien angekündigt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
17.03.2026 10:22
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Hybrid-In-Ears im Test
Soundcore Aerofit 2 Pro: Zwei Stöpsel in einem!
Krone Plus Logo
Golfstaaten kaufen ein
Warum die Drohnenabwehr der Ukraine so gefragt ist
Krone Plus Logo
Viel Bloatware an Bord
Reno 15 Pro im Test: China-Handy im iPhone-Look
Auch in „Resident Evil Requiem“ gilt es, sich vor bissigen Zombies in Acht zu nehmen.
Krone Plus Logo
Kampf ums Überleben
Resident Evil Requiem: Totgesagte sterben länger
Kinostart am 1. April
Der finale Trailer zum „Super Mario Galaxy Film“
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
164.229 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
154.886 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Österreich
Gewaltvorwürfe: Seiler gibt Instagram-Statement
127.419 mal gelesen
Nach den Gewaltvorwürfen gegen ihn gibt sich Seiler auf Instagram kleinlaut.
Innenpolitik
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
1466 mal kommentiert
Das Sozialministerium von Korinna Schumann verschickte Mahnbriefe (siehe Dokument) an ...
Außenpolitik
Hormuz-Dilemma: Europäer lassen Trump auflaufen
1162 mal kommentiert
Trump hat seine Partner – wieder einmal – verärgert.
Innenpolitik
Politstreit um Spritpreise und Pendlerpauschale
922 mal kommentiert
Die Preise an der Zapfsäule treiben die Politik um
Mehr Digital
Hoffnungsmarkt
EU-Chipkonzerne schmieden Robo-Allianz mit Nvidia
Bundesbank-Vorständin:
Europa braucht „Ökosystem“ für digitales Bezahlen
„Total gechillt“
Seehund und Quietscheente verzaubern das Internet
Verdopplung bis 2030
Rechenzentren: Deutschland will kräftig ausbauen
Von Cloud-Firma Nebius
Meta kauft KI-Kapazitäten um 12 Milliarden Dollar

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf