EU-Chipkonzerne schmieden Robo-Allianz mit Nvidia

Analysten sehen große technologische Überschneidungen mit der Autoindustrie, einer zentralen Kundengruppe der drei Chiphersteller. Der Markt für menschenähnliche Roboter gilt als vielversprechend: Erstmals dürften in diesem Jahr mehr als 50.000 Einheiten verkauft werden, schätzt das Analysehaus TrendForce. Einem Infineon-Sprecher zufolge rechnet der deutsche Konzern mit einem potenziellen Umsatz von rund 500 Dollar pro Roboter.