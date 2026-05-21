Aus für Ukrainer-SUV-Privileg

Nun kostet eine solche Luxus-Karre (Achtung: Produktplatzierung!), sei es nun Bentley, Maserati, BMW, Audi oder Mercedes, in der Ukraine wie hier in Österreich 100.000 Euro aufwärts. Ein österreichischer Durchschnittsverdiener mit etwa 2700 Euro netto im Monat müsste also vier Jahre sein gesamtes Gehalt ansparen, um sich ein solches Auto leisten zu können. Ein ukrainischer Durchschnittsverdiener mit etwa 500 Euro netto im Monat müsste ganze 20 Jahre ansparen. Man kann sich also lebhaft vorstellen, wer sich derlei Karossen leisten kann.