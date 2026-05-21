GAK zieht Kaufoption und bindet Owusu langfristig

Der Franzose selbst bekräftigt, wie wohl er sich in Graz fühlt und froh ist, in der Steiermark zu sein. „Als ich nach Graz gekommen bin, habe ich nicht so wirklich gewusst, was mich erwartet. Von der ersten Sekunde an habe ich mich jedoch sehr wohlgefühlt und mich gut mit Mannschaftskollegen und Trainerteam verstanden. Die Saison war sehr fordernd, aber wir haben alle an einem Strang gezogen und den Klassenerhalt letztlich verdient erreicht. Ich freue mich, dass mir der Verein weiter vertraut und die Kaufoption gezogen hat.“