Neue Machtrolle für Fürstin Charlène in Monaco!

Eigene starke Rolle im Fürstenhaus

Schon seit Ende 2024 steht Charlène außerdem an der Spitze des monegassischen Rugby-Verbands. Mit ihrer neuen Rolle im Olympischen Komitee wird sie künftig noch enger mit Athleten arbeiten und Programme rund um Leistungssport, Nachwuchsförderung und Fairness begleiten.