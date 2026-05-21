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Vom Komitee ernannt

Neue Machtrolle für Fürstin Charlène in Monaco!

Royals
21.05.2026 10:55
Monaco macht sie jetzt zur Olympia-Chefin
Monaco macht sie jetzt zur Olympia-Chefin(Bild: APA-Images / REUTERS / Manon Cruz)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Große Ehre für Charlène von Monaco: Die Ehefrau von Albert II. von Monaco wurde offiziell zur Vizepräsidentin des Olympischen Komitees von Monaco ernannt. Damit übernimmt die frühere Profi-Schwimmerin jetzt eine der wichtigsten Sportfunktionen des Fürstentums.

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Die Entscheidung wurde bei der Generalversammlung des Monegassischen Olympischen Komitees bestätigt. Für Charlène ist es der nächste große Schritt im Sportbereich – und ein klares Zeichen dafür, wie stark sie inzwischen die Sportpolitik in Monaco prägt.

Spitzensportlerin an der Spitze
Besonders passend: Noch bevor sie Fürstin wurde, war Charlène Wittstock selbst Spitzensportlerin. Die gebürtige Südafrikanerin nahm sogar an den Olympischen Spielen 2000 in Sydney teil und schwamm für Südafrika in der 4x100-Meter-Lagenstaffel.

Der Sport habe ihr „Disziplin, Respekt und die Fähigkeit, über Grenzen hinauszugehen“ beigebracht, erklärte Charlène nach ihrer Ernennung. Diese Erfahrung wolle sie nun nutzen, um Sportler zu unterstützen und olympische Werte weiterzugeben.

Das Fürstenhaus hat die Ernennung voller Stolz in diesem Post verkündet:

Eigene starke Rolle im Fürstenhaus
Schon seit Ende 2024 steht Charlène außerdem an der Spitze des monegassischen Rugby-Verbands. Mit ihrer neuen Rolle im Olympischen Komitee wird sie künftig noch enger mit Athleten arbeiten und Programme rund um Leistungssport, Nachwuchsförderung und Fairness begleiten.

Das Olympische Komitee von Monaco existiert bereits seit 1907 und vertritt das Fürstentum innerhalb der internationalen Olympia-Bewegung. Ziel ist es unter anderem, monegassische Athleten auf große Wettbewerbe vorzubereiten und Monaco weltweit sportlich stärker zu positionieren.

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Für viele Royal-Fans ist klar: Charlène baut sich damit immer mehr eine eigene starke Rolle innerhalb des Fürstenhauses auf – und wird endgültig zum Sport-Gesicht Monacos.

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