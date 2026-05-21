Sarah Engels will nicht nochmals beim ESC antreten

Und sollte Deutschland nach den schlechten Ergebnissen der letzten Jahre weiterhin beim Song Contest antreten? „Grundsätzlich könnte es Deutschland guttun, auch mal ein Jahr zu pausieren“, räumte die 33-Jährige ein. „Aber ich bin auch kein Orakel. Es ist ja auch nicht so, dass Deutschland es noch nie geschafft hätte. Ich glaube nur, dass die Wahrnehmung nach außen über Deutschland kritisch ist und wir auch ein bisschen mehr Haltung haben sollten für uns alle.“