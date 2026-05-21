Albino-Büffel „Donald Trump“ droht die Schlachtung

Büffel droht Schlachtung

Allerdings droht dem Büffel trotz Promi-Bonus die baldige Schlachtung. Im Land bereitet man sich auf das islamische Opferfest Eid al-Adha vor. Mehr als zwölf Millionen Tiere sollen während des Festes geschlachtet werden – unter ihnen auch Mridhas Albino-Büffel. „Ich werde ‘Donald Trump‘ vermissen“, sagt er, aber das sei der Grundgedanke des Festes: ein Opfer zu bringen.