In Japan entsteht der erste Pokémon-Flughafen

Das Projekt ist Teil der Bemühungen zur Revitalisierung der Noto-Halbinsel, die 2024 von einem verheerenden Erdbeben und heftigen Regenfällen heimgesucht worden war. So wartet auf die Fluggäste zur Neueröffnung am 7. Juli ein schwebender Ballon in Gestalt von Pikachu auf einem Flugzeug, umgeben von unzähligen Pokémon-Charakteren an den Wänden. Insgesamt 111 Flug-Pokémon zieren das Airport-Gelände, dazu kommen Pikachu, Plusle und Minun als 3D-Monumente sowie Merchandise-Geschäfte. Der Flughafen wird den neuen Namen bis zum 30. September 2029 verwenden.