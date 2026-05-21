Musikstreaming-Abgabe spaltet weiter die Gemüter

Streamingdienste nicht erfreut

Digital Music Europe (DME) vertritt hingegen laut Selbstdarstellung führende europäische Musik- und Audio-Streamingdienste. „Unsere Mitglieder haben den Zugang zu Musik sowie die Art und Weise, wie Musik in Europa und weltweit entdeckt und gehört wird, grundlegend verändert – zum Nutzen von Millionen von Verbraucher:innen und Kreativen“, heißt es. „Der österreichische Musikmarkt verzeichnet seit Jahren eine bemerkenswerte Erholung und ein nachhaltiges Wachstum, das maßgeblich durch Streaming getragen wird – diese Dynamik sollte bewahrt werden.“