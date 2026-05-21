Meta beginnt mit Entlassung von 8000 Mitarbeitern

„Es ist immer traurig“

Meta-Chef Mark Zuckerberg – mit einem geschätzten Vermögen von 222 Milliarden Dollar laut „Forbes“ der fünftreichste Mensch der Welt – äußerte in einem internen Memo sein Bedauern über die Entlassungen. „Es ist immer traurig, sich von Menschen zu verabschieden, die zu unserer Mission und zum Aufbau dieses Unternehmens beigetragen haben“, erklärte er und räumte Versäumnisse in der internen Kommunikation ein.