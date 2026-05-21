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„Es ist immer traurig“

Meta beginnt mit Entlassung von 8000 Mitarbeitern

Digital
21.05.2026 07:47
Meta-Chef Mark Zuckerberg äußerte Bedauern über die Entlassungen.
Meta-Chef Mark Zuckerberg äußerte Bedauern über die Entlassungen.(Bild: AFP/DREW ANGERER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Facebook- und Instagram-Mutterkonzern Meta hat am Mittwoch mit der Umsetzung einer großen Entlassungswelle begonnen. Mitarbeiter des Unternehmens in Singapur gehörten zu den ersten Betroffenen, die über den Verlust ihres Arbeitsplatzes informiert wurden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg.

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Meta hatte vor rund einem Monat angekündigt, 8000 Beschäftigte und damit fast zehn Prozent seiner Belegschaft zu entlassen. Zudem will das Unternehmen 6000 freie Stellen nicht neu besetzen. 7000 Mitarbeiter sollen außerdem versetzt werden, um Posten im Bereich der Künstlichen Intelligenz zu übernehmen. 

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„Es ist immer traurig“
Meta-Chef Mark Zuckerberg – mit einem geschätzten Vermögen von 222 Milliarden Dollar laut „Forbes“ der fünftreichste Mensch der Welt –  äußerte in einem internen Memo sein Bedauern über die Entlassungen. „Es ist immer traurig, sich von Menschen zu verabschieden, die zu unserer Mission und zum Aufbau dieses Unternehmens beigetragen haben“, erklärte er und räumte Versäumnisse in der internen Kommunikation ein.

Mit Blick auf die KI-Offensive seines Konzerns schrieb er, Meta sei „eines der wenigen Unternehmen, die in der Lage sind, die Zukunft mitzugestalten“. Meta investiert derzeit massiv in KI: Für dieses Jahr rechnet der Konzern mit Investitionsausgaben zwischen 125 und 145 Milliarden Dollar.

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