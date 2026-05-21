Offiziell! Deutschland verkündet erste WM-Fahrer

Deutschland hat mit teils sehr emotionalen Videos seine ersten WM-Fahrer bekannt gegeben. Stückchenweise verkündet der Verband, wer zur Endrunde in die USA, Mexiko und Kanada reisen darf.
Am Donnerstag (13 Uhr) verkündet Bundestrainer Julian Nagelsmann sein 26-köpfiges WM-Aufgebot. Ein gutes Dutzend WM-Fahrer wird dann schon bekannt sein – denn der Deutsche Fußball-Bund (DFB) veröffentlicht seit dem frühen Vormittag in regelmäßigen Abständen je einen Spielernamen. Mit dabei sind:
Auftakt gegen Überraschungsteam
In der Gruppenphase spielt die deutsche Nationalmannschaft am 14. Juni in Houston gegen Curacao, am 20. Juni im kanadischen Toronto gegen die Elfenbeinküste und am 25. Juni in East Rutherford gegen Ecuador. Das Teamquartier wird in Winston-Salem in US-Bundesstaat North Carolina bezogen.
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