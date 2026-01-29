Nvidia half chinesicher KI-Firma DeepSeek

Nvidia verweist auf Autonomie des chinesischen Militärs

„China hat mehr als genug einheimische Chips für alle seine militärischen Anwendungen, mit Millionen im Überfluss. Genauso wie es für das amerikanische Militär unsinnig wäre, chinesische Technologie zu verwenden, macht es auch für das chinesische Militär keinen Sinn, von amerikanischer Technologie abhängig zu sein“, teilte Nvidia in einer Stellungnahme mit.