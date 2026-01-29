Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

US-Abgeordneter:

Nvidia half chinesicher KI-Firma DeepSeek

Digital
29.01.2026 07:29
Zum Zeitpunkt der Zusammenarbeit soll es keine öffentlichen Hinweise auf eine militärische ...
Zum Zeitpunkt der Zusammenarbeit soll es keine öffentlichen Hinweise auf eine militärische Nutzung der DeepSeek-Technologie gegeben haben.(Bild: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der US-Chipkonzern Nvidia hat der chinesischen Firma DeepSeek mit Verbindungen zum Militär offenbar bei der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz geholfen. In einem am Mittwoch bekannt gewordenen Brief an Handelsminister Howard Lutnick schrieb der republikanische Vorsitzende des China-Ausschusses im Repräsentantenhaus, John Moolenaar, Nvidia habe DeepSeek umfassende technische Unterstützung geleistet.

0 Kommentare

Dies gehe aus internen Unterlagen von Nvidia hervor, die dem Ausschuss vorlägen. Den Dokumenten zufolge halfen Nvidia-Entwickler DeepSeek dabei, die Effizienz beim Training seiner KI-Modelle erheblich zu steigern. Dies sei durch ein optimiertes gemeinsames Design von Algorithmen, Software-Strukturen und Hardware gelungen.

  DeepSeek hatte Anfang vergangenen Jahres mit KI-Modellen für Aufsehen gesorgt, die mit denen aus den USA konkurrieren konnten, jedoch mit deutlich weniger Rechenleistung entwickelt wurden. Dies schürte in Washington die Sorge, China könne trotz US-Exportbeschränkungen für Hochleistungschips bei der KI aufholen.

Nvidia verweist auf Autonomie des chinesischen Militärs
„China hat mehr als genug einheimische Chips für alle seine militärischen Anwendungen, mit Millionen im Überfluss. Genauso wie es für das amerikanische Militär unsinnig wäre, chinesische Technologie zu verwenden, macht es auch für das chinesische Militär keinen Sinn, von amerikanischer Technologie abhängig zu sein“, teilte Nvidia in einer Stellungnahme mit.

Lesen Sie auch:
Mit Exporteinschränkungen auf Hightech-Güter wollten die USA China in Sachen KI-Forschung auf ...
Krone Plus Logo
KI-Branche in Aufruhr
DeepSeek: Wie chinesische Ingenieure USA vorführen
31.01.2025
Krone Plus Logo
Während USA verbieten:
DeepSeek wirbelt Chinas Wirtschaft durcheinander
18.03.2025
Krone Plus Logo
Chip-Embargo unwirksam
Wie China mit DeepSeek und KI-Robotern aufrüstet
05.11.2025

  Ein Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington sagte: „China hat sich von jeher gegen Schritte gewehrt, das Konzept der nationalen Sicherheit zu überdehnen oder Handels- und Technologiefragen zu politisieren. Wir hoffen, dass die USA konkrete Maßnahmen ergreifen können, um die globalen Industrie- und Lieferketten stabil zu halten.“

Damals kein Hinweis auf militärische Nutzung
Moolenaar räumte in seinem Schreiben ein, dass es zum Zeitpunkt der Zusammenarbeit keine öffentlichen Hinweise auf eine militärische Nutzung der DeepSeek-Technologie gegeben habe. Nvidia habe DeepSeek daher als legitimen kommerziellen Partner behandelt.

„Wenn selbst das wertvollste Unternehmen der Welt die militärische Nutzung seiner Produkte beim Verkauf an (chinesische) Unternehmen nicht ausschließen kann, sind strenge Lizenzbeschränkungen und deren Durchsetzung unerlässlich, um zu verhindern, dass solche Zusicherungen zu oberflächlichen Formalitäten werden“, schrieb Moolenaar weiter. „Chip-Verkäufe an vorgeblich nicht-militärische Endverbraucher in China werden unweigerlich zu einer Verletzung der Beschränkungen für die militärische Endnutzung führen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Mit Tastatur und Stift
Matepad 12X im Test: Profi-Tablet zum Sparpreis?
Krone Plus Logo
Erstes „Papier-Handy“
TCL NXTPAPER 60 Ultra im Test: Endlich ein Novum!
„Forbidden Solitaire“
Uralter Windows-Klassiker lehrt Gamer das Fürchten
DJ Ötzi stürmt mit einem 13 Jahre alten Song zum zweiten Mal die Charts – dank TikTok.
Song ist 13 Jahre alt
TikTok katapultiert DJ Ötzi wieder in die Charts!
Krone Plus Logo
Sonderbare Software
Redmi Note 15 Pro: Warum wir vor einem Kauf warnen
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
136.438 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Vorarlberg
Bergstation um sechs Meter zu weit oben gebaut
130.867 mal gelesen
Diese Bergstation soll von der Bezirkshauptmannschaft Bregenz geprüft werden.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
123.434 mal gelesen
Alexis Pinturault
Mehr Digital
Krone Plus Logo
Hightech im Schnee
Wie die Exoskelette für Skitouren funktionieren
Fokus auf Roboter
Tesla stellt Produktion der Modelle S und X ein
US-Abgeordneter:
Nvidia half chinesicher KI-Firma DeepSeek
Superintelligenz
Meta buttert Milliarden in KI-Rechenzentren
Android-Daten
Google legt Sammelklage mit Millionen-Zahlung bei

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf