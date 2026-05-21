Altachs großer Aufsteiger lebt im „Hier und Jetzt“

„Das erste Jahr mit ganz wenigen Einsatzminuten war durchwachsen, das zweite dafür umso schöner. Vor allem ab jenem Zeitpunkt, als ich fixer Bestandteil der Mannschaft wurde“, blickt der 21-jährige Innenverteidiger zurück. „Vieles habe ich Benedikt Zech zu verdanken, der mich stets mit Tipps versorgt und aufgemuntert hat. Jetzt finde ich es toll, genau neben ihm spielen zu dürfen.“ Milojevic hat sich gut entwickelt. Kompromisslos. Kopfballstark. Bei Standards auch vor dem Tor des Gegners gefährlich – ein Kopfballtreffer ist ihm bereits gelungen.