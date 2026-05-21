Sind 2,95 Prozent Pensionserhöhung gerecht?

Die Regierung hat sich auf die Erhöhung der Pensionen für kommendes Jahr geeinigt. Sie sollen regulär um 2,95 Prozent steigen, der Ausgleichszulagenrichtsatz wird mit 3,3 Prozent angepasst, Pensionen über 6930 Euro erhalten 204,44 Euro monatlich. Unsere Frage des Tages vom 21. Mai lautet: „Pensionen werden um 2,95 Prozent erhöht: Ist das gerecht?“
Wie fair finden Sie die beschlossene Erhöhung der Pensionen? Fühlen Sie sich durch das Pensionssystem ausreichend für das Alter abgesichert? NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser befand die Lösung für „sehr fair“ und „treffsicher“ – können Sie sich dem anschließen? Wo sehen Sie noch Verbesserungspotenzial?
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