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Frage des Tages

Sind 2,95 Prozent Pensionserhöhung gerecht?

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21.05.2026 11:44
Pensionisten dürfen sich über eine Erhöhung knapp unter der prognostizierten Inflationsrate ...
Pensionisten dürfen sich über eine Erhöhung knapp unter der prognostizierten Inflationsrate freuen.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
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Von Community

Die Regierung hat sich auf die Erhöhung der Pensionen für kommendes Jahr geeinigt. Sie sollen regulär um 2,95 Prozent steigen, der Ausgleichszulagenrichtsatz wird mit 3,3 Prozent angepasst, Pensionen über 6930 Euro erhalten 204,44 Euro monatlich. Unsere Frage des Tages vom 21. Mai lautet: „Pensionen werden um 2,95 Prozent erhöht: Ist das gerecht?“

0 Kommentare

Wie fair finden Sie die beschlossene Erhöhung der Pensionen? Fühlen Sie sich durch das Pensionssystem ausreichend für das Alter abgesichert? NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser befand die Lösung für „sehr fair“ und „treffsicher“ – können Sie sich dem anschließen? Wo sehen Sie noch Verbesserungspotenzial?

Teilen Sie Ihre Meinung dazu mit uns und der Community in den Kommentaren!

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