Sind 2,95 Prozent Pensionserhöhung gerecht?

Die Regierung hat sich auf die Erhöhung der Pensionen für kommendes Jahr geeinigt. Sie sollen regulär um 2,95 Prozent steigen, der Ausgleichszulagenrichtsatz wird mit 3,3 Prozent angepasst, Pensionen über 6930 Euro erhalten 204,44 Euro monatlich. Unsere Frage des Tages vom 21. Mai lautet: „Pensionen werden um 2,95 Prozent erhöht: Ist das gerecht?“