Hilfsflotte: Journalist beklagt schwere Missstände

„Wurden geschlagen und gefesselt“

„Fast alle wurden geschlagen, und wir hörten die Schreie von draußen. Auch die Übergriffe waren viel gewalttätiger als in der Vergangenheit. Wir wurden geschlagen, mit Handschellen und Ketten an den Knöcheln“, in einer Audioaufnahme des Journalisten, die auf der Website der Tageszeitung veröffentlicht wurde. Mantovani berichtet, dass auch ihm und Carotenuto Handschellen und Fußfesseln angelegt wurden, nachdem sie in einer Zelle waren und bevor sie zum Flughafen Ben Gurion zur Ausweisung gebracht wurden.