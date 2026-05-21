Nach Wechsel: Fans gehen auf Heinz Lindner los

Klub reagiert auf Wut-Botschaft

Der Verein hat kein Verständnis für die Wut-Botschaft der eigenen Anhänger. „Unterschiedliche sportliche Wege und Karrieren gehören zum modernen Fußball und verdienen ein Mindestmaß an Respekt. Entscheidend sind für uns der Einsatz, die Professionalität und das Commitment zu den heutigen Aufgaben und Zielen unseres Vereins“, heißt es in einer Mitteilung. „Der FCZ steht für einen respektvollen Umgang und toleriert keine Diffamierungen oder herabwürdigenden Äußerungen gegenüber Personen, die sich für den Stadtklub engagieren.“