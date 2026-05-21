Nach Wechsel: Fans gehen auf Heinz Lindner los

Nach dem Wechsel von Heinz Lindner zum FC Zürich gehen in der Schweiz die Wogen hoch. Aufgrund seiner sportlichen Vergangenheit muss sich der 32-jährige Österreicher üble Attacken der Fans gefallen lassen.
„Canepas (Anm. d. Red.: Klub-Präsident Ancillo Canepa), ‘nüt für Unguet‘: Lindner du scheiß Hopper!“, wurde laut „Blick“ auf die Zufahrtsstraße zum Trainingszentrum geschmiert. Dass Lindnder von 2017 bis 2019 beim Stadtrivalen Grashoppers Zürich unter Vertrag stand, ist den Fans offenbar ein Dorn im Auge.
Klub reagiert auf Wut-Botschaft
Der Verein hat kein Verständnis für die Wut-Botschaft der eigenen Anhänger. „Unterschiedliche sportliche Wege und Karrieren gehören zum modernen Fußball und verdienen ein Mindestmaß an Respekt. Entscheidend sind für uns der Einsatz, die Professionalität und das Commitment zu den heutigen Aufgaben und Zielen unseres Vereins“, heißt es in einer Mitteilung. „Der FCZ steht für einen respektvollen Umgang und toleriert keine Diffamierungen oder herabwürdigenden Äußerungen gegenüber Personen, die sich für den Stadtklub engagieren.“
Beim FC Zürich kommt es für Lindner zum Wiedersehen mit Ex-ÖFB-Teamchef Marcel Koller. Auch nach der Verpflichtung des Trainers, der ebenfalls einst bei den Grashoppers gearbeitet hatte, hatte es Proteste der Fans gegeben.
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