Offiziell: „Hexer“ zaubert weiter im Tor der 99ers

Die „Krone“ berichtete bereits Anfang April als erstes Medium darüber, seit Donnerstag ist es auch von den 99ers offiziell bestätigt: „Hexer“ Max Lagace hütet eine weitere Saison das Tor der Grazer. Der 33-jährige Kanadier war eine der tragenden Säulen am Weg zum ersten Meistertitel in der Vereinsgeschichte. Schon im Grunddurchgang glänzte er mit einer Fangquote von 91,98 Prozent, war Nummer eins aller Torhüter, die mehr als die Hälfte der Spiele absolviert hat. Im Play-off steigerte er seine Quote gar auf unfassbare 95,77 Prozent, ehe er leicht verletzt vom Eis musste.