„Überwältigter Prinz William weint Freudentränen“

„Dieses Finale ist die Bestätigung für unseren Fortschritt“, sagte Emery zu TNT. „Europa hat uns viel gegeben.“ Es freue ihn, dass er Villas Marke während seiner Zeit verbessert habe. Er freue sich nun darauf, den Klub als Top-Team der Premier League zu etablieren und auch in der Champions League Erfolge zu feiern. Kapitän John McGinn widmete den Sieg den Fans, die den Verein auch während der dreijährigen Zeit in der zweiten Liga (2016-2019) groß unterstützt hatten. „Ich kann es ehrlich gesagt kaum fassen, was wir als Verein durchgemacht haben. Heute Abend hat sich alles, was wir aufgebaut haben, ausgezahlt. Und der Stolz, den ich beim 3:0 zehn Minuten vor Schluss empfunden habe, als ich dachte, wir sind Europas Champions, ist unbeschreiblich.“