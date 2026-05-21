Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aston Villa holt Titel

„Überwältigter Prinz William weint Freudentränen“

Europa League
21.05.2026 11:17
Prinz William (m.) fieberte mit Aston Villa mit.
Prinz William (m.) fieberte mit Aston Villa mit.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Royale Unterstützung beim Finale der Europa League. Dass sich sein Lieblingverein Aston Villa am Donnerstag mit einem 3:0 gegen Freiburg den Titel sicherte, ließ auch Prinz William nicht kalt ...

0 Kommentare

Aston Villas argentinischer Weltmeister-Tormann Emiliano Martinez hat mit gebrochenem Finger das Finale der Europa League bestritten – und den anschließenden Jubel. Nach dem 3:0 gegen den SC Freiburg in Istanbul sagte der 33-Jährige ESPN, dass er sich die Verletzung beim Aufwärmen zugezogen hatte. „Aber ich habe das nicht als etwas Negatives empfunden“, betonte Martinez. Bei Freiburg mit Österreichs Fußball-Teamspieler Philipp Lienhart machte sich indes Selbstkritik breit.

  Er habe vorher noch nie einen Finger gebrochen gehabt, sagte Martinez. „Jedes Mal, wenn ich versuchte, den Ball zu fangen, flutschte der Finger einfach in die andere Richtung. Aber das sind eben Dinge, da muss man durch.“ Laut dem argentinischen Sender TycSports soll die Verletzung keinen Einfluss auf die WM-Teilnahme haben. Unter Berufung auf das Umfeld des Tormanns hieß es, dass die Beschwerden nicht schwerwiegend seien. Argentinien ist einer von Österreichs Gegnern in der Gruppenphase.

„Königliche Zustimmung“ für Villa-Triumph
Aston Villa legte den Grundstein zum Sieg Ende der ersten Hälfte durch Tore von Youri Tielemans (41.) und Emiliano Buendia (45.+3), Morgan Rogers (58.) machte in Hälfte zwei alles klar. „Königliche Zustimmung! Ein überglücklicher Prinz William weint Freudentränen, nachdem er sein geliebtes Aston Villa das Europa-League-Finale in Istanbul gewinnen sah, um die 30-jährige Durststrecke ohne Titel zu beenden – den letzten Pokal gewannen sie, als er 13 Jahre alt war“, schrieb die Daily Mail.

Prinz William jubelte im Publikum.
Prinz William jubelte im Publikum.(Bild: AP/Francisco Seco)

Umjubelt wurde auch Trainer Unai Emery, für den es nach den Titeln mit dem FC Sevilla (2014 bis 2016) und Villarreal (2021) Nummer fünf im zweitwichtigsten Europacup-Bewerb war. „Eines Tages wird der Fußball Emery als einen der größten Trainer Europas in Erinnerung behalten. Dieser glorreiche Sport, dieses Wunder, das auf der Straße erfunden wurde und schließlich in einem Labor landete – dem perfekten Ort, an dem Unai die Taktik zur Kunst erhoben hat“, steht in der Zeitung AS.

(Bild: Kronen Zeitung)

Hier können Sie die App im Google Play Store downloaden.
Hier können Sie die App via App Store downloaden.

„Dieses Finale ist die Bestätigung für unseren Fortschritt“, sagte Emery zu TNT. „Europa hat uns viel gegeben.“ Es freue ihn, dass er Villas Marke während seiner Zeit verbessert habe. Er freue sich nun darauf, den Klub als Top-Team der Premier League zu etablieren und auch in der Champions League Erfolge zu feiern. Kapitän John McGinn widmete den Sieg den Fans, die den Verein auch während der dreijährigen Zeit in der zweiten Liga (2016-2019) groß unterstützt hatten. „Ich kann es ehrlich gesagt kaum fassen, was wir als Verein durchgemacht haben. Heute Abend hat sich alles, was wir aufgebaut haben, ausgezahlt. Und der Stolz, den ich beim 3:0 zehn Minuten vor Schluss empfunden habe, als ich dachte, wir sind Europas Champions, ist unbeschreiblich.“

Lesen Sie auch:
Aston Villa holte den Europa-League-Titel – das hat Auswirkungen auf die heimischen Klubs. 
Sturm oder Salzburg?
Titel an Villa – davon profitiert heimischer Klub!
21.05.2026
Staunen nach Finalsieg
„Jedes Mal flutschte Finger in andere Richtung“
21.05.2026
Briten feiern EL-Titel
Aston Villa jubelt, Lienharts Titel-Traum geplatzt
20.05.2026
Nun unter Top-Trainern
5. Triumph! Emery ist der König der Europa League
20.05.2026
Zittern um ÖFB-Kicker
Für Lienhart war Finale nach einer Stunde vorbei
20.05.2026

Großes Hadern bei Freiburg
Bei den Profis des SC Freiburg saß die Niederlage im größten Spiel der Vereinsgeschichte tief. Selbstkritisch haderten sie mit den Gegentoren. „Das ist einfach zu billig“, schimpfte Stürmer Igor Matanovic. „So etwas darf uns in der neuen Saison nicht passieren.“ Auch Trainer Julian Schuster sprach über Lehren, die die Mannschaft ziehen müsse. Man dürfe sich von der Qualität des Gegners „nicht erdrücken“ lassen und müsse nach einem Gegentor schnell den Glauben an die eigenen Stärken zurückgewinnen. „Das muss man sich ein Stück weit vorwerfen, dass wir es in diesem Moment nicht geschafft haben“, sagte der 41-Jährige zur Reaktion auf den Doppelschlag des englischen Erstligisten kurz vor der Halbzeitpause.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Europa League
21.05.2026 11:17
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Chronik
Steirer tötet seine eigene Ehefrau (59) mit Gewehr
92.764 mal gelesen
Der Tatort wurde bereits bei der Einfahrt zum Bauernhof abgeriegelt.
Society International
Deutsche Schauspielerin stirbt mit nur 24 Jahren
83.345 mal gelesen
Luna Jordan in der Rolle der Lara Becker im „Polizeiruf 110“ vom 8. März 2026
Ski Alpin
Topfit! ÖSV-Dame genießt den Strand und das Meer
78.268 mal gelesen
Stephanie Brunner genießt ihren Urlaub.
Gericht
Mehrjährige Haft für „Fall Anna“-Freigesprochene
882 mal kommentiert
Das Auftreten ist diesmal anders als im Prozess um Missbrauch an einer Zwölfjährigen.
Medien
Lisa Totzauer: „Der ORF muss gerettet werden!“
760 mal kommentiert
Lisa Totzauer will Generaldirektorin des ORF werden.
Innenpolitik
Regierung zieht nach Kickl-Sager Konsequenzen
676 mal kommentiert
Vertreterinnen der drei Regierungsparteien stellen sich gemeinsam gegen Gewalt an Kindern – ...
Mehr Europa League
Aston Villa holt Titel
„Überwältigter Prinz William weint Freudentränen“
Staunen nach Finalsieg
„Jedes Mal flutschte Finger in andere Richtung“
Sturm oder Salzburg?
Titel an Villa – davon profitiert heimischer Klub!
Briten feiern EL-Titel
Aston Villa jubelt, Lienharts Titel-Traum geplatzt
Sport Tv Logo
„Krone“ beim EL-Finale
Fan-Wahnsinn! Engländer „überfallen“ Istanbul

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf