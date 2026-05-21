Zimmerbrand: Mädchen (3) erlag Verletzungen

Eltern waren nicht zu Hause

Die beiden Kleinkinder im Alter von zwei und drei Jahren befanden sich zu diesem Zeitpunkt mit ihrer 14 Jahre alten Schwester alleine in der Wohnung. Wo sich die Eltern befanden, ist nicht bekannt. Es wird aber nicht gegen sie ermittelt, so liege laut Polizei keine Verletzung der Aufsichtspflicht vor.