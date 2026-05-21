Zimmerbrand: Mädchen (3) erlag Verletzungen

Nach dem Zimmerbrand im Wiener Bezirk Ottakring ist das dreijährige Mädchen gestorben. Ihr Bruder befindet sich weiter in kritischem Zustand.
Zu dem folgenschweren Brand kam es am Montagabend: Aufgrund eines Defekts ging der Akku eines Handstaubsaugers in Flammen auf. Schnell griff das Feuer auf das gesamte Zimmer über.
Eltern waren nicht zu Hause
Die beiden Kleinkinder im Alter von zwei und drei Jahren befanden sich zu diesem Zeitpunkt mit ihrer 14 Jahre alten Schwester alleine in der Wohnung. Wo sich die Eltern befanden, ist nicht bekannt. Es wird aber nicht gegen sie ermittelt, so liege laut Polizei keine Verletzung der Aufsichtspflicht vor.
Die Kinder wurden von der Feuerwehr aus dem stark verrauchten Zimmer gerettet. Anschließend wurden die beiden ins AKH Wien und ins Donauspital gebracht.
Wie am Donnerstag bekannt wurde, verlor das Mädchen den Kampf – sie verstarb.
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