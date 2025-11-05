Vorteilswelt
Chip-Embargo unwirksam

Wie China mit DeepSeek und KI-Robotern aufrüstet

Digital
05.11.2025 15:30
Gemeinsame Übung der kambodschanischen und chinesischen Streitkräfte im Mai: Ein KI-Hunderoboter ...
Gemeinsame Übung der kambodschanischen und chinesischen Streitkräfte im Mai: Ein KI-Hunderoboter mit Sturmgewehr wird inspiziert.(Bild: AFP/AFP or licensors)

In den Laboratorien chinesischer Rüstungskonzerne wird, genau wie bei Rivalen in den USA, mit Hochdruck an neuen Waffensystemen gearbeitet, die auf Künstlicher Intelligenz basieren. Autonome Panzer, KI-Hunde und Riesendrohnen, die Kamikaze-Schwärme freisetzen, sind nur einige der Technologien, an denen geforscht wird – mit Hochleistungs-Hardware, die China offiziell gar nicht besitzen dürfte.

0 Kommentare

Seit China mit DeepSeek sein eigenes großes KI-Modell vorgestellt hat, das durch seinen Open-Source-Charakter von jedermann weiterentwickelt werden darf, herrscht bei Rüstungskonzernen wie Norinco Aufbruchstimmung. Nur wenige Wochen nach Enthüllung der chinesischen KI stellte der Panzerhersteller das erste autonome Kampffahrzeug vor, das mittels DeepSeek-KI gesteuert wird. Doch beim KI-Panzer wird es nicht bleiben, die Technologie wird zu Lande, in der Luft und zur See implementiert. Krone+ hat die Bestandsaufnahme der chinesischen KI-Waffensysteme.

