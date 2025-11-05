Wie China mit DeepSeek und KI-Robotern aufrüstet

Seit China mit DeepSeek sein eigenes großes KI-Modell vorgestellt hat, das durch seinen Open-Source-Charakter von jedermann weiterentwickelt werden darf, herrscht bei Rüstungskonzernen wie Norinco Aufbruchstimmung. Nur wenige Wochen nach Enthüllung der chinesischen KI stellte der Panzerhersteller das erste autonome Kampffahrzeug vor, das mittels DeepSeek-KI gesteuert wird. Doch beim KI-Panzer wird es nicht bleiben, die Technologie wird zu Lande, in der Luft und zur See implementiert. Krone+ hat die Bestandsaufnahme der chinesischen KI-Waffensysteme.