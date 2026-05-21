Schock in Wien: Bub (9) stürzt vier Stockwerke ab

Dramatische Minuten in Wien-Hietzing! Als die Eltern am Mittwochabend ihren neunjährigen Sohn für einen Moment unbeobachtet ließen, soll dieser auf ein Fensterbrett geklettert und vier Stockwerke in die Tiefe gefallen sein. Wie durch ein Wunder überlebte der Bub den tiefen Fall.
Die Angst vieler Eltern wurde für ein Paar zur bitteren Realität. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, dürfte der neunjährige Bub gegen 19.30 Uhr in einem unbeobachteten Moment auf das Fensterbrett des offenen Küchenfensters geklettert sein. Nach bisherigem Ermittlungsstand stürzte das Kind daraufhin vier Stockwerke in die Tiefe, berichtete Polizeisprecher Markus Diettrich. Der Bub blieb daraufhin am Boden liegen.
Eltern alarmierten Einsatzkräfte
Die Eltern hörten laut Polizei den dumpfen Aufprall und reagierten sofort. Sie alarmierten umgehend die Einsatzkräfte und eilten voller Sorge zu ihrem Kind.
Beim Eintreffen der Polizei war die Berufsrettung bereits vor Ort und leistete Erste Hilfe bei dem Buben. Der Neunjährige wurde daraufhin in ein Spital gebracht.
Bub (9) war bei Bewusstsein
Was am Unfallort überraschte: Der Bub war bei Bewusstsein und wies nicht mal äußerliche Verletzungen auf. Für weitere Untersuchungen wird er trotzdem in ein Spital gebracht. Der genaue Unfallhergang wird von der Polizei noch untersucht, betonte Diettrich.
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