Schock in Wien: Bub (9) stürzt vier Stockwerke ab

Die Angst vieler Eltern wurde für ein Paar zur bitteren Realität. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, dürfte der neunjährige Bub gegen 19.30 Uhr in einem unbeobachteten Moment auf das Fensterbrett des offenen Küchenfensters geklettert sein. Nach bisherigem Ermittlungsstand stürzte das Kind daraufhin vier Stockwerke in die Tiefe, berichtete Polizeisprecher Markus Diettrich. Der Bub blieb daraufhin am Boden liegen.