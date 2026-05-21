Ehefrau (34) brutal geschlagen und gewürgt

Mittwochnachmittag ist es in Wien-Simmering zu einem weiteren Fall von häuslicher Gewalt gekommen. Ein 42-jähriger Mann soll seine Ehefrau im Zuge eines Streits brutal attackiert haben.
Laut der Polizei geriet das Ehepaar wegen eines bevorstehenden Umzugs in Streit. Dabei soll der 42-Jährige seine 34-jährige Ehefrau geschlagen, gewürgt und mit dem Umbringen bedroht haben. Erst als die Frau laut um Hilfe schrie, ließ der Mann von ihr ab.
Ehefrau flüchtete aus der Wohnung
Die 34-Jährige konnte schließlich aus der Wohnung flüchten und selbst den Polizeinotruf alarmieren. Die Beamten nahmen den Verdächtigen noch in der Wohnung vorläufig fest.
Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.
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