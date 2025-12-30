So machen Hacker humanoide Roboter zu ihren Waffen

Robocop bis Terminator: Vor 40 Jahren waren menschenähnliche Roboter noch Stoff für Science-Fiction-Filme, heute stehen sie scheinbar vor dem Durchbruch. KI-Bilderkennung und -Sprachsteuerung, bezahlbare Modelle mit drei bis vier Stunden Akkulaufzeit – der Start in Industrie und Haushalt könnte bald gelingen. Doch die Technik berge noch große Risiken, warnen chinesische IT-Security-Experten – und treten den Beweis an.
Geht es nach der Tech-Industrie, sollen uns Roboter bald eintönige oder gefährliche Jobs abnehmen – an Fließbändern, in der Industrie. Konzerne wie Tesla mit seinem Optimus-Roboter, Boston Dynamics und der chinesische Hersteller Unitree liefern sich ein Wettrennen in diesem Bereich, Unitree hat bereits die ersten 50.000 humanoiden Roboter verkauft. Doch die könnten sich aufgrund schwacher Sicherheitsvorkehrungen allzu leicht gegen ihre Besitzer auflehnen, warnen IT-Sicherheitsforscher aus China in einem viel beachteten Vortrag mit dem dystopischen Titel „Skynet Starter Kit“.
