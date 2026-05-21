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Passant bedroht

Mann zückt nach Streit mit Mutter Maschinenpistole

Wien
21.05.2026 12:23
Der Passant wurde mit einer Maschinenpistole bedroht. Die Waffe wurde von der Polizei ...
Der Passant wurde mit einer Maschinenpistole bedroht. Die Waffe wurde von der Polizei sichergestellt.(Bild: LPD Wien)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach einem heftigen Streit mit seiner im Rollstuhl sitzenden Mutter ist ein 44-jähriger Mann am Mittwoch in Wien-Floridsdorf völlig außer Kontrolle geraten. Der Bosnier soll dabei einen Passanten mit dem Umbringen bedroht haben – und sogar eine alte Maschinenpistole, ein Kriegsrelikt, gezückt haben!

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Laut Polizei soll es zunächst zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen dem Mann und seiner im Rollstuhl sitzenden Mutter gekommen sein. Dabei habe sich der 44-Jährige äußerst aggressiv verhalten, gegen den Rollstuhl getreten und diesen mehrfach stark geschüttelt.

Passant gegen Kopf geschlagen
Als ein 33-jähriger Passant einschritt und ihn zur Rede stellte, soll der Verdächtige ihn massiv bedroht haben. Ein weiterer Passant wurde laut Polizei gestoßen und im Zuge des Vorfalls auch am Kopf attackiert.

Kleines Waffenlager in Wohnung entdeckt
Bei der Festnahme entdeckten Beamte in seinem Rucksack eine Maschinenpistole samt Magazin. In der Wohnung des 44-Jährigen stellten Polizisten später zusätzlich ein kleines Waffenlager sicher: einen Teleskopschlagstock, zwei Schwerter, ein Messer, zwei Äxte sowie geringe Mengen Cannabis. Gegen den Mann wurde ein Waffenverbot verhängt.

In seiner Vernehmung zeigte sich der 44-Jährige geständig. Die sichergestellte Waffe bezeichnete er laut Polizei als Erbstück. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt.

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