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Spionage-Affäre

Auch Verband ermittelt gegen den FC Southampton

Fußball International
21.05.2026 12:09
Gegen den FC Southampton wird ermittelt.
Gegen den FC Southampton wird ermittelt.(Bild: EPA/VINCE MIGNOTT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Im Zuge des Spionage-Skandals um den FC Southampton hat nun auch der englische Fußballverband FA eigene Ermittlungen eingeleitet. Wie ein Sprecher mitteilte, werde geprüft, ob weitere Anklagen erhoben werden. Zuvor hatte eine unabhängige Kommission der englischen Fußball-Liga (EFL) den Klub wegen der sogenannten „Spygate“-Affäre aus den Championship-Play-offs ausgeschlossen und mit einem Vier-Punkte-Abzug für die kommende Saison bestraft.

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Southamptons Berufung gegen die Sanktionen wurde am Mittwochabend abgewiesen. Stattdessen bestreitet nun der FC Middlesbrough, der im Halbfinale gegen Southampton ausgeschieden war, das Play-off-Finale gegen Hull City.

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