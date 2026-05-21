Auch Verband ermittelt gegen den FC Southampton

Im Zuge des Spionage-Skandals um den FC Southampton hat nun auch der englische Fußballverband FA eigene Ermittlungen eingeleitet. Wie ein Sprecher mitteilte, werde geprüft, ob weitere Anklagen erhoben werden. Zuvor hatte eine unabhängige Kommission der englischen Fußball-Liga (EFL) den Klub wegen der sogenannten „Spygate“-Affäre aus den Championship-Play-offs ausgeschlossen und mit einem Vier-Punkte-Abzug für die kommende Saison bestraft.
Southamptons Berufung gegen die Sanktionen wurde am Mittwochabend abgewiesen. Stattdessen bestreitet nun der FC Middlesbrough, der im Halbfinale gegen Southampton ausgeschieden war, das Play-off-Finale gegen Hull City.
Southampton hatte eingeräumt, Trainingseinheiten von Middlesbrough sowie von Oxford United und Ipswich Town beobachtet zu haben – ein Verstoß gegen die EFL-Regularien. Alle Vorfälle ereigneten sich laut Trainer Tonda im Dezember. Die Zukunft des 33-Jährigen ist ungewiss.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.