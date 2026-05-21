Auch Verband ermittelt gegen den FC Southampton

Im Zuge des Spionage-Skandals um den FC Southampton hat nun auch der englische Fußballverband FA eigene Ermittlungen eingeleitet. Wie ein Sprecher mitteilte, werde geprüft, ob weitere Anklagen erhoben werden. Zuvor hatte eine unabhängige Kommission der englischen Fußball-Liga (EFL) den Klub wegen der sogenannten „Spygate“-Affäre aus den Championship-Play-offs ausgeschlossen und mit einem Vier-Punkte-Abzug für die kommende Saison bestraft.