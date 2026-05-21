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Glamour & Adels-Hammer

Marquise boxt Mega-Erbe für Leihmutter-Sohn durch!

Royals
21.05.2026 12:27
Glamour‑Marquise Emma Thynn glänzt in Cannes – und schreibt nebenbei Adelsgeschichte, indem sie ...
Glamour‑Marquise Emma Thynn glänzt in Cannes – und schreibt nebenbei Adelsgeschichte, indem sie das Erbrecht für Leihmutter‑Kinder durchsetzt.(Bild: AFP/SAMEER AL-DOUMY)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Während Emma Thynn, die Marquise von Bath, in Cannes gerade mit Glamour-Auftritten und funkelnden Juwelen die komplette Croisette in den Bann zieht, hat sie eigentlich längst einen viel größeren Triumph in der Tasche: Gemeinsam mit Ehemann Ceawlin Thynn errang sie vor Gericht einen historischen Sieg, der das britische Adelserbrecht verändert. 

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Im Mittelpunkt des spektakulären Falls: ihr neunjähriger Sohn Lord John, der mithilfe einer Leihmutter in den USA geboren wurde. Jahrelang stand im Raum, ob der Junge nach den strengen Regeln des britischen Adelsrechts überhaupt als „rechtmäßiger“ Erbe anerkannt werden würde.

Für die Familie ging es dabei um nicht weniger als ein Vermögen von rund 180 Millionen Euro – und den legendären Familiensitz Longleat House.

Emma Thynn erkämpft Millionen-Erbe für Leihmutter-Sohn – Urteil schreibt Geschichte
Emma Thynn erkämpft Millionen-Erbe für Leihmutter-Sohn – Urteil schreibt Geschichte(Bild: AFP/THIBAUD MORITZ)

Jetzt die Sensation: Der High Court in London entschied zugunsten der Familie Thynn. Lord John gilt offiziell als vollwertiger Nachkomme seiner Eltern und hat damit dieselben Rechte auf Titel und Erbe wie sein älterer Bruder.

Echte Revolution im britischen Adel
Das Urteil gilt als echte Revolution für den britischen Adel! Denn bisher waren Kinder aus Leihmutterschaften im traditionellen Adelsrecht oft benachteiligt. Mit dem Richterspruch könnte sich das nun dauerhaft ändern.

Emma Thynn zog bei den Filmfestspielen alle Blicke auf sich.
Emma Thynn zog bei den Filmfestspielen alle Blicke auf sich.(Bild: PPS/www.photopress.at)

Emma Thynn kämpfte jahrelang für die Anerkennung ihres Sohnes. Die Unternehmerin und Ex-Model mit nigerianischen Wurzeln hatte bereits 2013 Geschichte geschrieben, als sie Ceawlin Thynn heiratete und damit zur ersten schwarzen Marquise Großbritanniens wurde.

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Nach der schwierigen Geburt ihres ersten Sohnes hatten Ärzte ihr von einer weiteren Schwangerschaft abgeraten, da diese lebensgefährlich geworden wäre. Das Paar entschied sich deshalb für eine Leihmutter in Kalifornien.

Spektakulärer Auftritt bei Cannes-Eröffnung
Der Gerichts-Erfolg kurz vor Beginn der Filmfestspiele machte Emma Thynn endgültig zur Symbolfigur eines modernen britischen Adels. 

In Cannes präsentierte sie sich anschließend selbstbewusst wie nie: Bei der Eröffnungspremiere erschien die Marquise in einer spektakulären Robe von Caroline’s Couture und mit einem auffälligen Smaragd-Diamantencollier von Chopard auf dem roten Teppich.

In einer auffälligen Robe von Caroline’s Couture und mit einem funkelnden ...
In einer auffälligen Robe von Caroline’s Couture und mit einem funkelnden Smaragd-Diamantencollier von Chopard wurde die britische Adelige zum Hingucker auf dem roten Teppich.(Bild: AFP/THIBAUD MORITZ)

Für viele Beobachter steht fest: Emma Thynn ist längst mehr als nur ein Society-Star – sie verändert gerade die Regeln der britischen Aristokratie.

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