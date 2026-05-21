Marquise boxt Mega-Erbe für Leihmutter-Sohn durch!

Spektakulärer Auftritt bei Cannes-Eröffnung

Der Gerichts-Erfolg kurz vor Beginn der Filmfestspiele machte Emma Thynn endgültig zur Symbolfigur eines modernen britischen Adels.

In Cannes präsentierte sie sich anschließend selbstbewusst wie nie: Bei der Eröffnungspremiere erschien die Marquise in einer spektakulären Robe von Caroline’s Couture und mit einem auffälligen Smaragd-Diamantencollier von Chopard auf dem roten Teppich.