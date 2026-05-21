Wegen Ebola: WM-Teilnehmer sagt Trainingslager ab

Die Fußball-Nationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo hat wegen des Ebola-Ausbruchs im Osten des Landes ein geplantes dreitägiges Trainingslager sowie eine Abschiedsveranstaltung mit Fans in der Hauptstadt Kinshasa abgesagt.
Wie Teamsprecher Jerry Kalemo der Nachrichtenagentur AP mitteilte, findet die Vorbereitung auf die WM im Ausland statt. Die WM-Testspiele gegen Dänemark am 3. Juni in Lüttich sowie gegen Chile am 9. Juni in Südspanien sollen stattfinden.
Erstmals seit 1974 dabei
Alle Teamspieler sowie der französische Trainer Sébastien Desabre leben und arbeiten außerhalb des zentralafrikanischen Landes, die meisten Profis stehen bei französischen Klubs unter Vertrag. Mitarbeiter des Teams mit Sitz im Kongo würden das Land zeitnah verlassen, sagte Kalemo weiter. Die Demokratische Republik Kongo ist erstmals seit 1974 wieder bei einer WM dabei, Gruppengegner sind Portugal, Kolumbien und Usbekistan.
Der Weltverband FIFA erklärte, man beobachte die Situation aufmerksam und stehe in engem Kontakt mit dem kongolesischen Verband, um sicherzustellen, dass Mannschaft und Betreuer über medizinische und sicherheitsrelevante Vorgaben informiert seien.
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