Commander Krieger: Leben nach dem Schlaganfall

Es gibt Lebenswege, die wirken wie mehrere Biografien in einer. Die Geschichte von André Krieger, bekannt unter dem Pseudonym „Commander Krieger“, gehört dazu. Heute kennen den Deutschen Hunderttausende als Gaming-Creator, Streamer und Stimme einer Community, die ihn seit Jahren begleitet. Doch sein Weg dorthin begann weit entfernt von Kameras und digitalen Welten.