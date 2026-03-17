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Commander Krieger: Leben nach dem Schlaganfall

Gesund Konkret
17.03.2026 16:00
André Krieger hat auch viele österreichische Fans – Menschen, die seine direkte Art, seinen ...
André Krieger hat auch viele österreichische Fans – Menschen, die seine direkte Art, seinen Humor und seine Authentizität schätzen.(Bild: Krone KREATIV/zVg/André Krieger)
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

Vor zwei Jahren erlebte der deutsche YouTuber und Streamer „Commander Krieger“ live auf Twitch einen Moment, der alles veränderte. Mitten im Stream begann er plötzlich zu lallen, sein Blick verschwamm – ein Schlaganfall, den Tausende in Echtzeit miterlebten. Dieser Schock wurde zum Wendepunkt.

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Es gibt Lebenswege, die wirken wie mehrere Biografien in einer. Die Geschichte von André Krieger, bekannt unter dem Pseudonym „Commander Krieger“, gehört dazu. Heute kennen den Deutschen Hunderttausende als Gaming-Creator, Streamer und Stimme einer Community, die ihn seit Jahren begleitet. Doch sein Weg dorthin begann weit entfernt von Kameras und digitalen Welten.

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