Nettes Körberlgeld für Rückkehr nach Österreich

Das lange Warten hat ein Ende! Wenn sich Paris Saint-Germain und Aston Villa morgen (21, live auf ServusTV) in Salzburg gegenüberstehen, sind 6619 Tage seit dem letzten großen Finalspiel des europäischen Fußballs der Männer auf österreichischem Boden vergangen. Am 29. Juni 2008 hatte Spanien im Endspiel der Europameisterschaft in Wien Deutschland knapp mit 1:0 bezwungen.