Chef traut Feurstein zukünftig noch Größeres zu

Zwei Trophäen für seine beiden Etappensiege und das Grüne Trikot des Punktbesten. Der junge Vorarlberger Kilian Feurstein trat mit einigem „Übergepäck“ die Heimreise von der Tour de la Guadeloupe nach Österreich an. Geht es nach seinem Boss, „Team Vorarlberg“-Manager, ist der 23-Jährige aber noch lange nicht am Ende seiner sportlichen Möglichkeiten angekommen.
„Zwei, drei Etappen sollten da auch für Kilian dabei sein“, hatte Thomas Kofler vor der Tour de la Guadeloupe gemeint – und der „Team Vorarlberg“-Mastermind sollte recht behalten. Nachdem sich der 23-jährige Feurstein im französischen Übersee-Departement mit einem langen Kraftsprint auf den letzten Metern bereits den Sieg bei der siebten Etappe sichern konnte, schlug der Dornbirner am Sonntag auf dem letzten Teilstück erneut zu. Und wie: Der Ex-Mountainbiker war so dominant, dass er die letzten Meter bereits abstellen und jubeln konnte.
Das Ziel ist klar
Ein Triumph, mit dem sich „Kili“ nicht nur weitere sieben UCI-Punkte sicherte, sondern auch das am Vortag verloren gegangene Grüne Trikot für den punktbesten Fahrer in der Gesamtwertung zurückholen konnte. Ein nächster Meilenstein in der Karriere des jungen Vorarlberger, dessen großes Ziel es ist, den Sprung in ein Pro- oder eines der Development-Teams der großen World-Tour-Mannschaften zu schaffen.
Ein feines Näschen und viel Gefühl
„Das traue ich Kilian auf jeden Fall zu“, ist Kofler überzeugt. „Man darf die aktuellen Erfolge in der Karibik nicht überbewerten, da muss man realistisch sein. Aber wenn er sich bei uns noch ein, zwei Jahre weiterentwickelt, dann ist er hundertprozentig bereit für Größeres! Weil er robust ist.“ Aber nicht nur deshalb: „Kili hat auch das notwendige Gespür, das du haben musst. Er weiß ganz genau, wann er losstarten muss, um erfolgreich zu sein.“
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