Chef traut Feurstein zukünftig noch Größeres zu

Ein feines Näschen und viel Gefühl

„Das traue ich Kilian auf jeden Fall zu“, ist Kofler überzeugt. „Man darf die aktuellen Erfolge in der Karibik nicht überbewerten, da muss man realistisch sein. Aber wenn er sich bei uns noch ein, zwei Jahre weiterentwickelt, dann ist er hundertprozentig bereit für Größeres! Weil er robust ist.“ Aber nicht nur deshalb: „Kili hat auch das notwendige Gespür, das du haben musst. Er weiß ganz genau, wann er losstarten muss, um erfolgreich zu sein.“