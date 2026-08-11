Sie hat sich in ihren Sport neu verliebt

Offen lässt sich die Niederösterreicherin, ob es mit den Spielen in zwei Jahren dann endgültig mit ihrer Schwimm-Karriere vorbei sein werde: „Ich bin zum Sport zurückgekehrt, weil dieses Feuer in mir wieder entfacht worden ist. Für mich war es wichtig, auch akademisch gut abzuschließen und etwas mitzunehmen für mein restliches Leben. Aber jetzt habe ich so viel Spaß und freue mich jedes Mal, wenn ich ins Wasser springe. Solange ich diese Freude beibehalten kann, werde ich das machen. Aber es müssen auch die Leistungen passen. Ich bin doch schon 25, nicht mehr 18.“