„Gute Leistung? Das interessiert mich gar nicht“

Salzburgs Kapitän Nikolas Veratschnig fand nach dem 1:1-Remis in Wolfsberg deutliche Worte. Der Kärntner ärgerte sich im Gespräch mit der „Krone“ über die schlechte Chancenverwertung. Trainer Danny Röhl versuchte, das Positive zu sehen.
Schon vor dem Spiel gab es in unserer Whatsapp-Gruppe ein paar Sticheleien. Meine Schwester Julia arbeitet ja beim WAC und sie kann mit dem Ergebnis mit Sicherheit besser leben als ich.“ Für Salzburgs Kapitän Nikolas Veratschnig war das Bundesliga-Spiel in Wolfsberg am Sonntag etwas Besonderes. Schließlich hat der 23-Jährige sieben Jahre lang für die „Wölfe“ gespielt.
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