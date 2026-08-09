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Multiple Sklerose bei Kindern und Jugendlichen

Gesund Konkret
09.08.2026 10:00
Multiple Sklerose kann auch bei Kindern und Jugendlichen auftreten. Eine frühe Diagnose ist ...
Multiple Sklerose kann auch bei Kindern und Jugendlichen auftreten. Eine frühe Diagnose ist wichtig für den Erfolg einer Therapie.(Bild: WavebreakmediaMicro - stock.adobe.com)
Porträt von Regina Modl
Von Regina Modl

Multiple Sklerose kann auch Kinder und Jugendliche treffen. Eine frühe Diagnose und moderne Therapien ermöglichen heute den meisten Betroffenen ein aktives Leben mit guten Zukunftsperspektiven. Wichtig ist, die ersten Symptome schon rechtzeitig zu erkennen.  

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Multiple Sklerose (MS) ist die häufigste entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems und tritt meist zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr auf. In seltenen Fällen beginnt die chronische Erkrankung aber bereits im Kindes- oder Jugendalter. Dank moderner Diagnoseverfahren und wirksamer Therapien können die meisten Betroffenen heute dennoch ein aktives und weitgehend uneingeschränktes Leben führen. Entscheidend ist, die Erkrankung früh zu erkennen und rasch zu behandeln.

Wenn das Immunsystem die Nerven angreift
„Multiple Sklerose entsteht, wenn das Immunsystem irrtümlich die schützende Hülle der Nervenfasern im Gehirn und Rückenmark angreift. Dadurch werden Nervenimpulse nicht mehr zuverlässig weitergeleitet“, erklärt Mag. Dr. Christian Lechner, Oberarzt für Neuropädiatrie an der Innsbrucker Univ.-Klinik für Pädiatrie I und erster Sekretär der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ). 

Mag. Dr. Lechner weiter: „Je nachdem, welche Bereiche betroffen sind, können unterschiedliche Beschwerden auftreten. Die Erkrankung verläuft im Kindes- und Jugendalter in der Regel schubweise, kann im weiteren Verlauf jedoch auch langsam fortschreiten.“

MS im Kindesalter ist selten. Schätzungen zufolge beginnen lediglich drei bis zehn Prozent aller Erkrankungen vor dem 18. Lebensjahr. Das durchschnittliche Erkrankungsalter liegt bei etwa 14 bis 15 Jahren, bei Kindern unter elf Jahren tritt die Krankheit nur sehr selten auf.

Europa zählt weltweit zu den Regionen mit der höchsten MS-Häufigkeit. In Österreich weist vor allem Tirol mit jährlich 2,19 Neuerkrankungen pro 100.000 Kindern und Jugendlichen eine vergleichsweise hohe Zahl an pädiatrischen MS-Fällen auf.

Bei MS greift das Immunsystem die Schutzhülle der Nervenfasern in Gehirn und Rückenmark an.
Bei MS greift das Immunsystem die Schutzhülle der Nervenfasern in Gehirn und Rückenmark an.(Bild: freshidea - stock.adobe.com)

Warnsignale früh erkennen
Da unterschiedliche Bereiche von Gehirn und Rückenmark betroffen sein können, zeigt sich die Erkrankung nicht bei allen Kindern gleich. „Zu den häufigsten ersten Anzeichen gehören Sehstörungen durch eine Entzündung des Sehnervs, Taubheitsgefühle oder Kribbeln, Muskelschwäche sowie Gleichgewichts- und Koordinationsprobleme. Manche Kinder entwickeln außerdem Doppelbilder, Schwindel oder Schluckstörungen“, so der Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde.

Wichtigste Fakten
Was ist Multiple Sklerose?
  • Multiple Sklerose (MS) ist eine entzündliche Erkrankung des Zentralen Nervensystems, welche Gehirn und Rückenmark betrifft. Sie tritt meist im frühen Erwachsenenalter auf. Frauen sind etwa doppelt so häufig betroffen wie Männer. Verlauf, Beschwerden und Therapieerfolg sind von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich.
  • Genaue Ursache unbekannt: Normalerweise umgibt eine schützende Isolierschicht (Myelinschicht) die Nervenfasern. Bei Multipler Sklerose (MS) wird diese jedoch vom körpereigenen Immunsystem angegriffen und zerstört. Dadurch entstehen Entzündungen, die je nach betroffener Region zu verschiedenen körperlichen Störungen führen. Die Ursachen für die Entstehung sind noch nicht genau geklärt.
  • Unterschiedliche Verlaufsformen
    Bei einem Großteil der Menschen mit MS verläuft die Krankheit in Schüben (schubförmige MS). Dazwischen können die Symptome teilweise oder völlig abklingen. Unbehandelt geht diese jedoch bei etwa 50 Prozent der Betroffenen nach rund 15 Jahren in ein chronisch fortschreitendes Stadium (sekundär progrediente MS) über, das zu einer langsam schleichenden Verschlechterung alltagsrelevanter Funktionen führt.  Zehn bis 15 Prozent der Betroffenen leiden bereits von Beginn an unter einer ständig fortschreitender Zunahme der Beschwerden (primär progrediente MS).
  • Wann mit welcher Therapie beginnen?
    Bei einem akuten Entzündungsschub erfolgt in der Regel der kurzzeitige Einsatz von Glukokortikoiden (Kortison), um die entzündlichen Prozesse im zentralen Nervensystem zu reduzieren. Um die Krankheitsaktivität dauerhaft zu unterdrücken und ein weiteres Fortschreiten zu verhindern oder zumindest zu bremsen, kommt die verlaufsmodifizierende Therapie zum Tragen.  Diese Medikamente greifen regulierend in das Immunsystem ein und unterdrücken dessen Fehlsteuerung.
  • In Österreich besteht ein sehr enges Netz an sogenannten MS-Zentren, die von der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie (ÖGN) zertifiziert werden.

Treten solche Beschwerden erstmals auf oder kehren sie wiederholt zurück, sollte eine kinder- und jugendärztliche Abklärung erfolgen. Besteht der Verdacht auf MS, werden die Betroffenen an spezialisierte neuropädiatrische Zentren überwiesen.

Früher Therapiebeginn verbessert die Prognose
Kinder und Jugendliche erholen sich nach einem MS-Schub häufig schneller als Erwachsene. Das darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, wie wichtig eine rasche Diagnose ist. Moderne Medikamente können dazu beitragen, die Zahl der Schübe zu reduzieren und das Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen.

„Je früher mit einer hochwirksamen krankheitsmodifizierenden Therapie begonnen wird, desto besser lässt sich der Krankheitsverlauf langfristig beeinflussen“, betont Mag. Dr. Lechner. Er hat sich unter anderem auf entzündliche Erkrankungen des zentralen Nervensystems im Kindes- und Jugendalter spezialisiert.

Die Ursachen sind noch nicht vollständig geklärt
Warum manche Menschen an Multipler Sklerose erkranken und andere nicht, ist bis heute nicht abschließend geklärt. Fachleute gehen davon aus, dass mehrere Faktoren zusammenwirken.

Als Risikofaktoren gelten neben einer genetischen Veranlagung unter anderem eine frühere Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus sowie starkes Übergewicht im Kindes- und Jugendalter. Diese Faktoren erhöhen zwar das Risiko, führen aber in den allermeisten Fällen nicht dazu, dass ein Kind tatsächlich an Multipler Sklerose erkrankt.

Unterstützung für die ganze Familie
Die Diagnose MS löst bei Familien oft große Verunsicherung aus. Neben der medizinischen Behandlung stehen heute jedoch zahlreiche Unterstützungsangebote zur Verfügung. Je nach Bedarf können Kinder und Jugendliche eine Rehabilitation in einem spezialisierten Kinder- und Jugend-Rehabilitationszentrum mit neurologischem Schwerpunkt in Anspruch nehmen.

Physiotherapie, Ergotherapie, psychologische Begleitung und weitere Therapieangebote helfen dabei, den Alltag zu bewältigen und die Selbstständigkeit zu fördern. Weitere Informationen finden Eltern auf der Internetplattform „Kinderärzte im Netz“ der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ).

Zudem gibt es zunehmend Hinweise darauf, dass regelmäßige Bewegung bei jungen MS-Patienten positive Effekte hat. Sportliche Aktivität kann sich sowohl auf die körperliche als auch auf die psychische Gesundheit günstig auswirken. Eine bessere Fitness wird bei Kindern mit Multipler Sklerose unter anderem mit einer geringeren Krankheitsaktivität in Verbindung gebracht.

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„Für Jugendliche ist außerdem wichtig zu wissen, dass die Therapie auch in beschwerdefreien Phasen konsequent fortgesetzt werden sollte. Damit schaffen Jugendliche die besten Voraussetzungen, langfristig aktiv zu bleiben und ihren Alltag uneingeschränkt gestalten zu können“, ergänzt Mag. Dr. Lechner.

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