Multiple Sklerose bei Kindern und Jugendlichen

Multiple Sklerose (MS) ist die häufigste entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems und tritt meist zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr auf. In seltenen Fällen beginnt die chronische Erkrankung aber bereits im Kindes- oder Jugendalter. Dank moderner Diagnoseverfahren und wirksamer Therapien können die meisten Betroffenen heute dennoch ein aktives und weitgehend uneingeschränktes Leben führen. Entscheidend ist, die Erkrankung früh zu erkennen und rasch zu behandeln.