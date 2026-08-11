Mallwitz: „Womit ich dirigiere? Mit den Ohren!“

Lebendigkeit, die erst mit dem Publikum entsteht

Lebendig wird so ein Werk allerdings erst „in dem Moment, wo man es aufführt, vor Publikum, auf der Bühne. Vorher lebt es ja noch nicht.“ Im Erklingen lernt Mallwitz die Stücke dann auch erst richtig kennen: „Egal, wie viel man es vorher studiert und analysiert und versucht hat, diese Landkarte so gut wie möglich zu kennen“, letztlich gilt: „Dirigieren lernt man nur durchs Dirigieren.“ Ob mit Taktstock oder ohne, ob auswendig oder mit Partitur, das entscheidet Mallwitz oft erst kurz vor dem Auftritt.