Schaffner wurde selbst zum Störenfried im Waggon

Gerhard B. pendelt täglich von Neunkirchen nach Wien und war deshalb umso überraschter, als vergangenen Donnerstag plötzlich schräg neben ihm laute englische Stimmen zu hören waren. „Ich schaute hinüber und sah einen Herrn mit grauer Hose und weißem Hemd, der gerade sein Frühstück zu sich nahm und dabei lautstark, ohne Kopfhörer, einen englischen Film oder eine Serie auf seinem Handy anschaute“, erzählt der Pendler der „Krone“.