Das spült der Polster-Wechsel dem WAC in die Kassa

Die großartigen Paraden, die tollen Saves, mit denen er Sonntag zum „Vater“ des 1:1 gegen Salzburg geworden war – sie waren wie erwartet das „Abschiedsgeschenk“ des Nik Polster (24) an WAC. Noch in der Nacht verabschiedete er sich von einem Großteil der Mannschaft, gestern saß der gebürtige Wiener dann schon im Flieger ins holländische Nijmegen. Der 1900 gegründete Traditionsklub wartet zwar noch immer auf einen großen nationalen Titel (so setzte man bislang insgesamt fünf Cup-Finali in den Sand!), blickt aber immerhin auf den dritten Rang in der letzten Saison, die bislang beste Liga-Platzierung der Klubgeschichte zurück.