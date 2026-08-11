Wenn der Freund erstmals seit einem Jahr wieder…

Topresultat für Emma Spitz in London! Mit Freund Gerald Melzer an der Seite holte die Niederösterreicherin beim mit zwei Millionen Euro Preisgeld dotierten Ladies European Tour-Turnier Platz acht und fast 42.000 Euro Preisgeld.
Die 26-Jährige lächelte: „Er konnte das erste Mal seit einem Jahr wieder bei einem Turnier von mir dabei sein. Das hat mich auf jeden Fall sehr beflügelt. Allein wenn ich während der Runde einmal einen aufbauenden Blick brauche, hilft das. Gerald ist Tennis-Coach auf der Tour, ich Profispielerin. Da ist es nicht leicht, Turniere miteinander zu verbringen. Umso schöner ist es, wenn es dann einmal passt.“
Drittes Top-Ten-Resultat der Saison
Für Emma war Platz acht im edlen Centurion Club das dritte Top-Ten-Resultat der Saison. Zudem ist es ihr zweithöchster Preisgeld-Scheck des Jahres: „Ich habe schon in den vergangenen Wochen gemerkt, dass mein Spiel besser und besser wird. Darauf kann ich aufbauen und ich hoffe, dass ich in den nächsten Wochen weiter vorne mitmischen kann.“
In der Schweiz bei Tante einquartiert
Diese Woche geht es im Golfpark Holzhäusern in der Schweiz weiter: „Auch dieses Turnier mag ich sehr. Ein netter Bonus hier ist immer, dass ich nicht in ein Hotel muss, sondern bei einer Tante von mir wohnen kann. Das ist immer sehr besonders.“
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