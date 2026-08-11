Wenn der Freund erstmals seit einem Jahr wieder…

Die 26-Jährige lächelte: „Er konnte das erste Mal seit einem Jahr wieder bei einem Turnier von mir dabei sein. Das hat mich auf jeden Fall sehr beflügelt. Allein wenn ich während der Runde einmal einen aufbauenden Blick brauche, hilft das. Gerald ist Tennis-Coach auf der Tour, ich Profispielerin. Da ist es nicht leicht, Turniere miteinander zu verbringen. Umso schöner ist es, wenn es dann einmal passt.“