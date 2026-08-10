Lastenrad-Parkplätze und Ladesäulen bald Pflicht

Das gab es noch nie: Die EU geht wegen der Gebäude-Ökorichtlinie gegen alle 27 Staaten vor. Denn kein einziges Land hat die Regeln bisher umgesetzt. Doch dafür gibt es mitunter gute Gründe – in einem neuen Gesetzesvorschlag für den Wohnbau sollen nun sogar Abstellplätze für Räder und E-Ladesäulen vorgeschrieben werden.