Lastenrad-Parkplätze und Ladesäulen bald Pflicht

Das gab es noch nie: Die EU geht wegen der Gebäude-Ökorichtlinie gegen alle 27 Staaten vor. Denn kein einziges Land hat die Regeln bisher umgesetzt. Doch dafür gibt es mitunter gute Gründe – in einem neuen Gesetzesvorschlag für den Wohnbau sollen nun sogar Abstellplätze für Räder und E-Ladesäulen vorgeschrieben werden.
Jetzt macht Brüssel Ernst: Alle Mitgliedsstaaten werden daran erinnert, die neue Gebäuderichtlinie fristgerecht umzusetzen. Auch Österreich steht unter Druck. Die Vorgaben sollen Europas Gebäudebestand Schritt für Schritt energieeffizienter machen und den Sektor bis 2050 klimaneutral ausrichten. Doch während die EU auf Tempo pocht, wächst vor Ort die Sorge, dass die Rechnung bei Eigentümern, Mietern, Gemeinden und Unternehmen landet.
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