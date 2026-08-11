Sturm Graz gegen Fenerbahce – ab 20.30 Uhr LIVE

Die Grazer kommen derzeit auf vier Matches innerhalb von elf Tagen, besonders beim Trainingsvolumen vor den Begegnungen gibt es Unterschiede. „Wir bereiten uns seit Wochen auf jeden Gegner mit nur einem Training vor. Fenerbahce hatte vor dem Hinspiel sechs Trainingstage, jetzt haben sie fünf und wir einen“, beklagte Ingolitsch. Es gehe im Moment nicht um die gegnerspezifische Vorbereitung, „sondern nur darum zu schauen, wie ich meinen Körper so schnell wie möglich wieder in den Griff bekomme“. Das muss weiterhin auch Otar Kiteishvili, der Mittelfeldregisseur laboriert seit dem Saisonstart an Wadenproblemen. Wann der Georgier zurückkehrt, ist offen.